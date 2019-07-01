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1 июля 19, 11:14
Скончалась актриса Дембская - театральная Проня Прокоповна
Дембская
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Евгения Дембская проработала в Одесском академическом театре музкомедии 72 года

29 июня на 99-м году жизни скончалась одесская актриса Елена Дембская. Об этом сообщил сайт Одесской мэрии.

Дембская была народной артисткой Украины: уроженка Киева времен УНР, с 1953 года она играла на сцене Одесского академического театра музыкальной комедии им. М. Водяного. За свою карьеру она сыграла более 200 ролей.


Самая популярная кинороль - Лариса в фильме "Белая акация" (1958 год). В театре она сыграла также Проню Прокоповну из комедии "За двумя зайцами" (реж. Рождественский).

Прощание с актрисой проведут сегодня, 1 июля в театре музкомендии.
liga.net
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