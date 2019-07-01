Генри Кавилл станет новым Шерлоком Холмсом

Издание Variety сообщило, что актер присоединится к звезде "Годзиллы 2" Милли Бобби Браун и Хелене Бонем Картер в фильме о младшей сестре Шерлока "Энола Холмс".





Режиссер сериала "Убивая Еву" Гарри Брэдбир и сценарист "Чуда" Джек Торн адаптируют серию книг Нэнси Спрингер о девочке-детективе "Тайны Энолы Холмс". Главную роль в фильме исполнит Милли Бобби Браун, ее мать сыграет Хелена Бонем Картер, а образ самого Шерлока Холмса примерит на себя Генри Кавилл (который будет самым мускулистым детективом в истории). 15-летняя Браун также выступит в роли одного из продюсеров проекта. Как сообщает Variety, съемочный процесс уже стартовал.





У Генри Кавилла выдался недолгий перерыв между съемками, поскольку только недавно к концу подошло производство первого сезона "Ведьмака". Стриминговый сервис Netflix до сих пор не раскрыл дату релиза сериала, однако у поклонников есть определенные ориентиры. Анонимный источник на портале Recapped сообщил, что первые эпизоды сериала станут доступны с 20 декабря.





"Говорят, что шоу уже продлили на второй сезон и съемки стартуют в январе 2020 года", — добавил инсайдер.



