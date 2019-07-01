Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
29.76
USD
26.18
RUB
0.42
EUR
29.71
USD
26.18
RUB
0.42
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Кино
Новости кино
1 июля 19, 18:08
Генри Кавилл станет новым Шерлоком Холмсом
Генри Кавилл
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Генри Кавиллу предстоит побороться с Робертом Дауни-младшим и Бенедиктом Камбербэтчем за звание самого лучшего Шерлока Холмса.
Издание Variety сообщило, что актер присоединится к звезде "Годзиллы 2" Милли Бобби Браун и Хелене Бонем Картер в фильме о младшей сестре Шерлока "Энола Холмс".

Режиссер сериала "Убивая Еву" Гарри Брэдбир и сценарист "Чуда" Джек Торн адаптируют серию книг Нэнси Спрингер о девочке-детективе "Тайны Энолы Холмс". Главную роль в фильме исполнит Милли Бобби Браун, ее мать сыграет Хелена Бонем Картер, а образ самого Шерлока Холмса примерит на себя Генри Кавилл (который будет самым мускулистым детективом в истории). 15-летняя Браун также выступит в роли одного из продюсеров проекта. Как сообщает Variety, съемочный процесс уже стартовал.

У Генри Кавилла выдался недолгий перерыв между съемками, поскольку только недавно к концу подошло производство первого сезона "Ведьмака". Стриминговый сервис Netflix до сих пор не раскрыл дату релиза сериала, однако у поклонников есть определенные ориентиры. Анонимный источник на портале Recapped сообщил, что первые эпизоды сериала станут доступны с 20 декабря.

"Говорят, что шоу уже продлили на второй сезон и съемки стартуют в январе 2020 года", — добавил инсайдер.

Источник: https://telegraf.com.ua/
Ещё по теме:
Дженнифер Энистон рассказала о продолжении Друзей
Горбачев прокомментировал сюжет "Чернобыля" от HBO
Сандра Буллок снимет сериал о своих студенческих годах
Будет ли продолжение у сериала "Чернобыль" от HBO
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Loading...
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Мелисса Маккарти может стать злодейкой
noimageСкончалась народная артистка Украины Евгения Дембская
noimageФинальный трейлер фильма "Форсаж: Хоббс и Шоу" (ВИДЕО)
noimageПервый трейлер новых "Ангелов Чарли" (ВИДЕО)
noimageСкончалась актриса Дембская - театральная Проня Прокоповна
Лента новостей