Финальный трейлер фильма "Форсаж: Хоббс и Шоу" (ВИДЕО)

Студия Universal представила финальный трейлер фильма "Форсаж: Хоббс и Шоу", главные в котором сыграли Джейсон Стейтем и Дуэйн Джонсон. Режиссером картины вступил Дэвид Литч, а роль главного злодея сыграл Идрис Эльба.





Заклятые противники спецагент Хоббс и преступник Шоу живут по полярным принципам и никогда не будут доверять друг другу. В спин-оффе "Форсажа" они вынуждены объединиться, чтобы защитить мир от сокрушительной биологической атаки.





Для Universal киносерия "Форсаж" - самый прибыльный проект. Седьмая картина установила мировой рекорд, собрав за первый уикенд в американском прокате 143,6 млн. долларов и 384 млн. долларов в мировом прокате.











