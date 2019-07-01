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1 июля 19, 18:15
Финальный трейлер фильма "Форсаж: Хоббс и Шоу" (ВИДЕО)
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Спин-офф "Форсажа" выйдет в прокат уже 2 августа.
Студия Universal представила финальный трейлер фильма "Форсаж: Хоббс и Шоу", главные в котором сыграли Джейсон Стейтем и Дуэйн Джонсон. Режиссером картины вступил Дэвид Литч, а роль главного злодея сыграл Идрис Эльба.

Заклятые противники спецагент Хоббс и преступник Шоу живут по полярным принципам и никогда не будут доверять друг другу. В спин-оффе "Форсажа" они вынуждены объединиться, чтобы защитить мир от сокрушительной биологической атаки.

Для Universal киносерия "Форсаж" - самый прибыльный проект. Седьмая картина установила мировой рекорд, собрав за первый уикенд в американском прокате 143,6 млн. долларов и 384 млн. долларов в мировом прокате.




Источник: https://telegraf.com.ua/
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