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1 июля 19, 18:21
Скончалась народная артистка Украины Евгения Дембская
Евгения Дембская
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В Одессе ушла из жизни Евгения Дембская.
Евгения Дембская родилась в Киеве 28 ноября 1920 года. Ее путь еще с детства был определен, так как будущая актриса воспитывалась в музыкальной семье.

В 1939 году Евгения Дембская окончила Киевское музыкальное училище, также училась в Киевской и Львовской консерваториях.

Несмотря на то, что украинская актриса родилась в Киеве, большую часть жизни она провела в Одессе. В 1953 году Дембская переехала сюда вместе с театром. Актриса была ведущей солисткой Одесского академического театра музыкальной комедии.

Народная артистка Украины являлась Почетным гражданином Одессы, а также была награждена Орденом княгини Ольги.

В ноябре этого года Евгении Дембской должно было исполнится 99 лет.



Источник: https://telegraf.com.ua/
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