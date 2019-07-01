Скончалась народная артистка Украины Евгения Дембская

Евгения Дембская родилась в Киеве 28 ноября 1920 года. Ее путь еще с детства был определен, так как будущая актриса воспитывалась в музыкальной семье.





В 1939 году Евгения Дембская окончила Киевское музыкальное училище, также училась в Киевской и Львовской консерваториях.





Несмотря на то, что украинская актриса родилась в Киеве, большую часть жизни она провела в Одессе. В 1953 году Дембская переехала сюда вместе с театром. Актриса была ведущей солисткой Одесского академического театра музыкальной комедии.





Народная артистка Украины являлась Почетным гражданином Одессы, а также была награждена Орденом княгини Ольги.





В ноябре этого года Евгении Дембской должно было исполнится 99 лет.











