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2 июля 19, 12:02
"Джуманджи 3": дебютный трейлер фильма (ВИДЕО)
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Sony презентовала первый трейлер грядущего продолжения "Джуманджи".
Дуэйн Джонсон и Дэнни ДеВито отправляются в совместное приключение. Студия Sony представила первый трейлер грядущего продолжения "Джуманджи". В этот раз ставки поднимаются, ведь вместе с подростками в бой идут старики.

В сиквеле "Зова джунглей" вместо четырех подростков внутри компьютерной игры оказываются дедушки, одного из которых играет Дэнни ДеВито. Его аватаром становится Дуэйн Джонсон и вместе с Мартой в образе ловкой амазонки, Фриджа в теле неуклюжего профессора и еще одним стариком им приходится отправиться в путешествие, чтобы спасти своего приятеля Спенсера. Однако правила Джуманджи изменились, и ребятам придется преодолеть не одно препятствие ради достижения цели.

В "Новом уровне" Дуэйну Джонсону и Дэнни ДеВито компанию составят звезда "Стражей Галактики" Карен Гиллан, Кевин Харт, Джек Блэк, звезда "Безумно богатых азиатов" Аквафина, сын Тома Хэнкса Колин Хэнкс, звезда "Реинкарнации" Алекс Вулф, а также Ник Джонас.

Премьера третьей части "Джуманджи" состоится 12 декабря 2019 года.




Источник: https://telegraf.com.ua
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