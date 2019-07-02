Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
29.76
USD
26.18
RUB
0.42
EUR
29.57
USD
26.17
RUB
0.41
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Кино
Новости кино
2 июля 19, 12:05
Кристофер Ллойд хочет снова Назад в будущее
Кристофер Ллойд
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Актер Кристофер Ллойд, сыгравший Эммета Брауна, хочет продолжения фильма "Назад в будущее".
Несмотря на строгий запрет режиссера Роберта Земекиса на продолжение популярной франшизы, поклонники и продюсеры мечтают о еще одной части. К ним присоединился Кристофер Ллойд, исполнивший роль доктора Эммета Брауна, и выразил свою готовность приступить к съемкам при одном важном условии.

По мнению актера, фильм должен нести важный посыл, чтобы иметь право на существование. Об этом Кристофер Ллойд рассказал в беседе с изданием ComicBook: "Я думаю, продолжение должно передать всем важное для мира сообщение, например, об изменении климата. Каким-то образом фильм должен объединить людей общей проблемой и при этом сохранить дух первых трех частей". Актер также объяснил, что это весьма трудная задача, ведь он не хотел бы, чтобы еще один фильм появился на свет и разочаровал поклонников.

Ллойд отметил, что с радостью согласился бы сняться в продолжении приключений Марти МакФлая и дока Брауна, если бы Роберт Земекис и Боб Гейл одобрили эту затею. Но на протяжении долгих лет позиция Земекиса остается прежней: новый фильм только через его труп. Многие фанаты оригинальной трилогии поддерживают его мнение и соглашаются с тем, что ничего хорошего из продолжения получиться не может.

Ллойду уже 80 лет, Майкл Джей Фокс давно страдает от болезни Паркинсона, а новых актеров никто не одобрит. При всех этих обстоятельствах поклонники сходятся в одной мысли: лучше никому не трогать святое.

Источник: https://telegraf.com.ua
Ещё по теме:
Студия Sony нашла Химена для фильма "Повелители вселенной"
Эмилия Кларк отказалась от роли в "50 оттенков серого"
Киану Ривз и Анджелина Джоли могут сыграть в одном фильме
Кира Найтли получила главную роль в детективном фильме
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Loading...
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Кейли Куоко сыграет стюардессу-алкоголичку
noimage"Джуманджи 3": дебютный трейлер фильма (ВИДЕО)
noimageДети Анджелины Джоли уговорили ее сняться в фильме Marvel
noimageМелисса Маккарти может стать злодейкой
noimageСкончалась народная артистка Украины Евгения Дембская
Лента новостей