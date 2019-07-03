Фильм об Элвисе Пресли: имена претендентов на главную роль

Биографические фильмы приобретают все большую популярность среди ценителей историй настоящего успеха и любви к своему делу. Поэтому к выходу в свет готовится картина о жизни легендарного Элвиса Пресли.





Как сообщает иностранное издание The Hollywood Reporter, известная американская компания Warner Bros. объявила кастинг на роль культового певца Элвиса Пресли. В начале 2020 года команда намерена начать съемки биографического фильма о легенде.





Сейчас на роль короля рок-н-ролла претендуют пять актеров, среди которых Энсел Элгорт ("Виноваты звезды"), Майлз Теллер ("Одержимость"), Гарри Стайлз ("Дюнкерк"), Остин Батлер ("Однажды в Голливуде"), а также Аарон Тейлор-Джонсон ("Пипец").





В ближайшее время представители съемочной команды объявят, кому из актеров достанется главная роль.



