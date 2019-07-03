Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
29.76
USD
26.18
RUB
0.42
EUR
29.37
USD
26.01
RUB
0.41
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Кино
Новости кино
3 июля 19, 17:15
Фильм об Элвисе Пресли: имена претендентов на главную роль
Элвис Пресли
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
На роль Элвиса Пресли в новом байопике претендуют пять актеров.
Биографические фильмы приобретают все большую популярность среди ценителей историй настоящего успеха и любви к своему делу. Поэтому к выходу в свет готовится картина о жизни легендарного Элвиса Пресли.

Как сообщает иностранное издание The Hollywood Reporter, известная американская компания Warner Bros. объявила кастинг на роль культового певца Элвиса Пресли. В начале 2020 года команда намерена начать съемки биографического фильма о легенде.

Сейчас на роль короля рок-н-ролла претендуют пять актеров, среди которых Энсел Элгорт ("Виноваты звезды"), Майлз Теллер ("Одержимость"), Гарри Стайлз ("Дюнкерк"), Остин Батлер ("Однажды в Голливуде"), а также Аарон Тейлор-Джонсон ("Пипец").

В ближайшее время представители съемочной команды объявят, кому из актеров достанется главная роль.

Источник: https://telegraf.com.ua
Ещё по теме:
Умер Сергей Юрский, народный артист России
Леонардо ДиКаприо снимет первый в своей карьере сериал
Paramount снимает байопик об Элтоне Джоне
Крис Хемсворт сыграет Халка Хогана в байопике от Netflix
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Loading...
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
"Гуцулка Ксеня": украинский фильм получил главный приз
noimageПервый трейлер сериала "Четыре свадьбы и одни похороны"
Лента новостей