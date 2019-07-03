Первый трейлер сериала "Четыре свадьбы и одни похороны"

Одна из главных героинь культового сериала "Игра престолов" Натали Эммануэль снялась в сериале "Четыре свадьбы и одни похороны". Премьера первого эпизода состоится в конце июля, поэтому первый трейлер покоряет сеть.





Дебютный официальный трейлер сериала "Четыре свадьбы и одни похороны" опубликовали на YouTube телеканале Hulu. Стоит отметить, что первый эпизод ленты будет представлен именно на этом канале уже 31 июля.





В целом картина будет состоять из десяти серий, которые сняты по сюжету одноименной романтической драмы с комедийной линией. Первый фильм был представлен еще в 1994 году.





Над новой лентой работала команда профессионалов, среди которых Минди Кейлинг и Мэтт Варбертон. Главные роли достались английской актрисе, которая известна своей ролью в "Игре престолов" Натали Эммануэль, Никешу Пателу, Ребекке Риттенхаус, Джон Полу Рейнольдсу и другим.





По сюжету, молодая девушка Майя, которую сыграла Натали Эммануэль, едет в Лондон, чтобы отпраздновать свадьбу своего друга. В аэропорту она знакомится с привлекательным парнем, которого зовут Кэш (его сыграл Никеш Пател), однако впоследствии она узнает, что незнакомец, который ей понравился – бойфренд ее подруги.











