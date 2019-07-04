Тарантино задумывается о завершении карьеры

Почти каждый его фильм считают шедевром. Однако он ошарашил мир заявлением, что задумывается над тем, чтобы уйти на пенсию.





Тогда, как мир, затаив дыхание, ожидает выхода нового шедевра под названием "Однажды в Голливуде", Квентин Тарантино поражает откровенными признаниями. Режиссер заявил, что думает о том, чтобы оставить кинематограф. Об этом сообщает австралийский журнал GQ.





56-летний Квентин Тарантино заявил, что пока точно не определился, когда именно покинет кинематограф, однако отметил, что хочет, чтобы после него остались только значимые фильмы.





"Думаю, что касается лент для кинопроката, я дошел к определенной границе. Я хочу писать книги и театральные пьесы, то есть, я не брошу творчество, это точно. Просто я считаю, что отдал кинематографу все, что мог", – пояснил свои размышления покинуть кино Квентин Тарантино.



