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4 июля 19, 16:15
Украинский фильм "Домой" получил награду
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Об этом сообщили на официальной странице в Facebook Госкино Украины.
Украинская лента "Домой" продолжает делать успехи в киноматографе.

Напомним, что полнометражная картина крымскотатарского режиссера Наримана Алиева, была показана в конкурсной программе "Каннского кинофестиваля 2019".

На Международном кинофестивале в Бухаресте фильм "Домой" признали "Лучшим фильмов". Победа включает в себя денежный приз в сумме четырех тысяч евро.

Поздравил всех участников фильма глава Госкино Филипп Ильенко: "Я уверен, что это лишь начало успешной фестивальной жизни этой картины! Как и ожидалось, после премьеры в Каннах, на других фестивалях к EVGE приковано внимание".

Напомним, что фильм "Домой" - украинский драматический фильм 2019 года. Одну из главных ролей исполняет украинский и крымскотатарский актер, режиссер театра и кино Ахтем Сеитаблаев. История повествует о о крымском татарине, который был вынужден из-за аннексии Крыма расстаться с сыновьями.

Источник: https://telegraf.com.ua
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