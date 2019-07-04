Украинский фильм "Домой" получил награду

Украинская лента "Домой" продолжает делать успехи в киноматографе.





Напомним, что полнометражная картина крымскотатарского режиссера Наримана Алиева, была показана в конкурсной программе "Каннского кинофестиваля 2019".





На Международном кинофестивале в Бухаресте фильм "Домой" признали "Лучшим фильмов". Победа включает в себя денежный приз в сумме четырех тысяч евро.





Поздравил всех участников фильма глава Госкино Филипп Ильенко: "Я уверен, что это лишь начало успешной фестивальной жизни этой картины! Как и ожидалось, после премьеры в Каннах, на других фестивалях к EVGE приковано внимание".





Напомним, что фильм "Домой" - украинский драматический фильм 2019 года. Одну из главных ролей исполняет украинский и крымскотатарский актер, режиссер театра и кино Ахтем Сеитаблаев. История повествует о о крымском татарине, который был вынужден из-за аннексии Крыма расстаться с сыновьями.



