Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
29.76
USD
26.18
RUB
0.42
EUR
29.14
USD
25.81
RUB
0.41
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Кино
Новости кино
4 июля 19, 16:23
Режиссер "Оно" может снять сольник про Флэша
Андрес Мускетти
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
В случае успеха сестра режиссера Барбара Мускетти станет одним из продюсеров фильма.
Андрес Мускетти ("Оно") может занять режиссерское кресло экранизации комиксов "Флэш". Студия Warner Bros. ведет с ним переговоры.

Кристину Ходсон ("Бамблби", "Хищные птицы") пригласили поработать над сценарием картины. Эзра Миллер по-прежнему значится исполнителем главной роли. Изначально планировалось, что "Флэш" увидит свет уже в этом году, но работа над фильмом несколько раз отодвигалась, в том числе из-за смены режиссеров.

По разным причинам проект покинули Фил Лорд и Кристофер Миллер, Сет Грэм-Смит и Рик Фамуйива. Последними постановщиками "Флэшпойнта" числились Джон Фрэнсис Дейли и Джонатан М. Голдштейн, сценаристы блокбастера "Человек-паук: Возвращение домой", также снявшие комедию "Ночные игры". По данным источников, они добровольно оставили проект из-за творческих разногласий. 

Ходили слухи, что Миллер решил написать собственный вариант сценария вместе с Грантом Моррисоном. Актер хотел предложить свое видение и грозился покинуть проект, если его не примут. Флэш впервые ненадолго появился в фильме "Бэтмен против Супермена: На заре справедливости", а позже сыграл важную роль в "Лиге справедливости". Планируется, что фильм о приключениях самого быстрого человека на Земле выйдет на экраны в 2021 году.

Источник: https://telegraf.com.ua
Ещё по теме:
В США умер режиссер "Двойного форсажа"
Тарантино снимет шедевр по комиксам "Джанго Зорро"
"Хищные птицы" выйдут с "взрослым" рейтингом R
"Черный Адам" обзавелся режиссером
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Loading...
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Трейлер фильма "Человек-паук: Вдали от дома" (ВИДЕО)
noimage"Форс-мажоры" 9 сезон: трейлер сериала
noimageУкраинский фильм "Домой" получил награду
noimageТарантино задумывается о завершении карьеры
Лента новостей