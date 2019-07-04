Режиссер "Оно" может снять сольник про Флэша

Андрес Мускетти ("Оно") может занять режиссерское кресло экранизации комиксов "Флэш". Студия Warner Bros. ведет с ним переговоры.





Кристину Ходсон ("Бамблби", "Хищные птицы") пригласили поработать над сценарием картины. Эзра Миллер по-прежнему значится исполнителем главной роли. Изначально планировалось, что "Флэш" увидит свет уже в этом году, но работа над фильмом несколько раз отодвигалась, в том числе из-за смены режиссеров.





По разным причинам проект покинули Фил Лорд и Кристофер Миллер, Сет Грэм-Смит и Рик Фамуйива. Последними постановщиками "Флэшпойнта" числились Джон Фрэнсис Дейли и Джонатан М. Голдштейн, сценаристы блокбастера "Человек-паук: Возвращение домой", также снявшие комедию "Ночные игры". По данным источников, они добровольно оставили проект из-за творческих разногласий.





Ходили слухи, что Миллер решил написать собственный вариант сценария вместе с Грантом Моррисоном. Актер хотел предложить свое видение и грозился покинуть проект, если его не примут. Флэш впервые ненадолго появился в фильме "Бэтмен против Супермена: На заре справедливости", а позже сыграл важную роль в "Лиге справедливости". Планируется, что фильм о приключениях самого быстрого человека на Земле выйдет на экраны в 2021 году.



