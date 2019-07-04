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4 июля 19, 16:28
Трейлер фильма "Человек-паук: Вдали от дома" (ВИДЕО)
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Фанаты киновселенной Marvel дождались премьеры фэнтезийного фильма "Человек-паук: Вдали от дома" (Spider-Man: Far from Home).
Главную роль в картине снова выполнил Том Холланд. 

Первый тизер появился на YouTube-канале студии Sony Pictures Entertainment 15 января. Всего за несколько часов его просмотрели более полумиллиона раз. 

Кинолента "Человек-паук: Вдали от дома" стала сиквелом ко всем известному фильму о супергерое 2017-го года. Согласно новому сюжету, Питер Паркер отправляется на летние каникулы в Европу и встречает Мистерия. С ним он объединяет свои силы, чтобы предотвратить стихийные бедствия и разрушение по всему миру. Режиссером нового "Человека-паука" стал Джон Уоттс, который был автором первой ленты о парне со сверхспособностями. 






Источник: https://telegraf.com.ua
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