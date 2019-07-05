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5 июля 19, 15:23
Новый тизер экранизации сказки "Пиноккио" (ВИДЕО)
Пиноккио
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На широкие экраны новая версия классической сказки выйдет в декабре.
Итальянский режиссер Маттео Гарроне, известный по фильмам "Гоморра", "Реальность", "Страшные сказки" и "Догмэн" экранизировал классическую сказку Карло Коллоди "Пиноккио".

Постановщик сам написал сценарий картины.

Роль Джепетто играет Роберто Бениньи ("Жизнь прекрасна"). В картине также появятся Марина Вакт, Марчелло Фонте, Джиджи Пройетти и другие. Пиноккио сыграл юный актер Федерико Иелапи.

В 2002 году Бениньи сыграл титульного героя в другом "Пиноккио", который сам же и поставил. Картину очень плохо приняли критики.

Сейчас над своей экранизацией "Пиноккио" работает Гильермо дель Торо. Это будет кукольный мультфильм, который "не подходит для семейного просмотра". Проект выйдет на Netflix.




Источник: https://telegraf.com.ua/
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