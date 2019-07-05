Новый тизер экранизации сказки "Пиноккио" (ВИДЕО)

Итальянский режиссер Маттео Гарроне, известный по фильмам "Гоморра", "Реальность", "Страшные сказки" и "Догмэн" экранизировал классическую сказку Карло Коллоди "Пиноккио".





Постановщик сам написал сценарий картины.





Роль Джепетто играет Роберто Бениньи ("Жизнь прекрасна"). В картине также появятся Марина Вакт, Марчелло Фонте, Джиджи Пройетти и другие. Пиноккио сыграл юный актер Федерико Иелапи.





В 2002 году Бениньи сыграл титульного героя в другом "Пиноккио", который сам же и поставил. Картину очень плохо приняли критики.





Сейчас над своей экранизацией "Пиноккио" работает Гильермо дель Торо. Это будет кукольный мультфильм, который "не подходит для семейного просмотра". Проект выйдет на Netflix.











