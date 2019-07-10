Disney презентовала первые кадры фильма "Мулан" (ВИДЕО)

Полутораминутный ролик дает зрителям возможность оценить как главную героиню, так и второстепенный персонажей, а также намекает, что поклонников оригинала ждет немало изменений.





Нравится фанатам или нет - все уже решено. Судя по тизеру, новая Мулан уже владеет определенными навыками ведения боя и неплохо управляется с мечом, в отличие от анимационной героини. Также отрывки из батальной сцены демонстрируют, что она не просто примет участие в войне и внесет клад в победу с помощью смекалки, а наравне с мужчинами будет сражаться с врагами.





А вот изменение, которое не придется по душе ни одному поклоннику оригинального мультфильма - это замена дракона Мушу на феникса. В тизере создатели не показали ни того, ни другого, поэтому зрителям остается ждать подтверждения данной информации в расширенных трейлерах.





За постановку картины отвечает режиссер фильма "Жена смотрителя зоопарка" Ники Каро. Роль Мулан исполнит Лю Ифэй. Компанию ей составят Джет Ли, Донни Йен, Джейсон Скотт Ли и другие.





Премьера фильма состоится 25 марта 2020 года.











