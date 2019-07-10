Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
28.56
USD
25.49
RUB
0.40
EUR
28.95
USD
25.79
RUB
0.40
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Кино
Новости кино
9 июля 19, 13:32
Disney презентовала первые кадры фильма "Мулан" (ВИДЕО)
Мулан
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Студия Disney представила дебютный тизер многообещающего игрового ремейка мультфильма "Мулан".
Полутораминутный ролик дает зрителям возможность оценить как главную героиню, так и второстепенный персонажей, а также намекает, что поклонников оригинала ждет немало изменений.

Нравится фанатам или нет - все уже решено. Судя по тизеру, новая Мулан уже владеет определенными навыками ведения боя и неплохо управляется с мечом, в отличие от анимационной героини. Также отрывки из батальной сцены демонстрируют, что она не просто примет участие в войне и внесет клад в победу с помощью смекалки, а наравне с мужчинами будет сражаться с врагами.

А вот изменение, которое не придется по душе ни одному поклоннику оригинального мультфильма - это замена дракона Мушу на феникса. В тизере создатели не показали ни того, ни другого, поэтому зрителям остается ждать подтверждения данной информации в расширенных трейлерах.

За постановку картины отвечает режиссер фильма "Жена смотрителя зоопарка" Ники Каро. Роль Мулан исполнит Лю Ифэй. Компанию ей составят Джет Ли, Донни Йен, Джейсон Скотт Ли и другие.

Премьера фильма состоится 25 марта 2020 года.




Источник: https://telegraf.com.ua
Ещё по теме:
Трейлер фильма "Проклятие Аннабель 3" (ВИДЕО)
Трейлер анимационной комедии "Секреты домашних животных-2"
Netflix представил трейлер фильма о Бобе Дилане
Первый трейлер мистического сериала с Орландо Блумом
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Loading...
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Сэмюэл Л. Джексон сыграет в ремейке хоррора «Пила»
noimageДуэйн Джонсон и Райан Рейнольдс сыграют в триллере Netflix
noimageТодд Филиппс рассказал о будущем "Джокере"
noimageДетали готовящегося приквела "Игры престолов"
noimage"Очень странные дела 3" бьет новые рекорды
Лента новостей