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9 июля 19, 13:36
Украинец засветился в сериале "Очень странные дела"
Алек Утгофф
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33-летний украинец Алек Утгофф сыграл в популярном сериале "Очень странные дела".
Знаменитая киностудия Netflix представила третий сезон киноленты "Очень странные дела" (Stranger Things), который сразу же получил бешеную популярность. И, как оказалось, к съемкам авторы сериала пригласили не только знаменитых голливудских актеров, но и 33-летнего украинца Алека Утгоффа.

До презентации сериала "Очень странные дела 3" авторы проекта не раскрывали деталей сюжета, избегая каких-либо комментариев. Поэтому только после премьеры, которая состоялась на сайте Netflix 4 июля, отечественные журналисты узнали, что в фильме засветился украинец.

Известно, что 33-летний киевлянин Алек Утгофф сыграл одну из колоритных ролей в сериале "Очень странные дела 3". Он мастерски перевоплотился в неординарного ученого Алексея Смирнова. После этой роли Алек не скрывает, что получил бешеную популярность. Только в сети количество поклонников его блога выросло в несколько раз, а сам актер получил десятки сообщений со словами поддержки.

"Спасибо всем за теплые слова и поддержку! Я действительно поражен, что вы наслаждались моей игрой и резонировали с настроением. Я старался отвечать людям, насколько мог... Я хотел еще раз поблагодарить за ту энергию, которую вы мне дали через ваши сообщения", – написал Алек Утгофф.

Родился перспективный актер в Киеве. Однако в школьном возрасте Алек Утгофф вместе с семьей эмигрировал из Украины. Тогда ему было 11 лет. Учился он в Великобритании, а после этого переехал жить в Лос-Анджелес. Алек Утгофф уже успел сыграть эпизодические роли в таких фильмах, как "Турист", "Джек Райан: Теория хаоса", "Мордекай", "Миссия невыполнима 5" и других.

Источник: https://telegraf.com.ua
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