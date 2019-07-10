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10 июля 19, 13:09
В США умер звезда фильма "Люди в черном"
Рип Торн
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Рип Торн навсегда запомнится зрителям по таким картинам, как "Люди в черном", "Без чувств", "Свой человек" и другим.
В возрасте 88 лет в Лос-Анджелесе скончался обладатель "Эмми", актер театра и кино Рип Торн, поклонникам голливудского кино в первую очередь известный по ролям в таких фильмах, как "Люди в черном" с Уиллом Смитом и "Без чувств" с Марлоном Уайансом. Национальную известность и 6 номинаций на "Эмми" актеру принесло "Шоу Ларри Сандерса", где он снялся в общей сложности в 89 эпизодах.

В послужном списке Торна – не только номинации и статуэтка "Эмми", но также номинации на престижную театральную премию "Тони" и, конечно же, "Оскар". В последний раз Рип работал на ТВ в 2016 году – в эпизоде сериала "ТрипТанк", ограничившись, правда, озвучкой. До этого в 2012 году Торн попрощался с любимой франшизой "Люди в черном" – в третьей части его можно заметить в камео в сцене похорон загримированным под инопланетянина.

Представители семьи актера уже подтвердили, что он скончался у себя дома в Коннектикуте в окружении родных и близких, однако причину смерти предпочли не раскрывать. 

Коллеги Торна по Голливуду поспешили выразить свои соболезнования в связи с трагической новостью. Одним из первых дань уважения памяти Рипа отдал Уилл Смит, которому Торн составил компанию в "Людях в черном".

Источник: https://telegraf.com.ua/
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