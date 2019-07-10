"Очень странные дела 3" бьет новые рекорды

4 июля на сайте киностудии Netflix состоялась премьера третьего сезона сериала "Очень странные дела" (Stranger Things). Сериал сразу же получил бешеную популярность среди пользователей сети и побил рекорд компании.





Как сообщили представители Netflix на официальной странице в Twitter, всего за 4 дня "Очень странные дела 3" посмотрели более 40,7 миллиона владельцев аккаунтов. Такие показатели рекордны для кинокомпании, ведь за считанные дни более 18,2 миллиона человек просмотрели все 8 эпизодов киноленты.





До сих пор такие высокие показатели не приносил ни один из проектов Netflix. Наибольший успех по просмотрам получил фильм "Птичий короб" с Сандрой Буллок. Кинолента за 4 недели собрала более 80 млн просмотров, установив своеобразный рекорд Netflix. Однако "СОчень странные дела 3" имеет все шансы превзойти успех фильма ужасов.





Что известно о сериале "Очень странные дела 3"?





Первая серия научно-фантастического сериала "Очень странные дела" вышла на экраны в июле 2016 года. Незаурядная история о четырех подростках из провинциального городка Хокинз и их подруги поражает динамичностью и непредсказуемостью.





В третьем сезоне киноленты авторы хотели показать год после последних событий в восьмидесятых. Главные герои встретятся с монстрами из параллельной вселенной, портал к которому был открыт еще в предыдущих сезонах. Девочка с врожденными сверхспособностями будет пытаться в очередной раз спасти своих друзей и город от очередного пришествия чудовищ.





Режиссерами фильма "Очень странные дела 3" стали братья Мэтт и Росс Дафферы. Именно они мастерски воплотили нетипичный сюжет. Главные роли в популярном сериале получили Вайнона Райдер, Дэвид Харбор, Финн Волфхард, Милли Бобби Браун, Гейтен Матараццо, Калеб Маклафлин, Наталья Дайер, Чарли Хитон, Кара Буоно и Мэттью Модайн. Кроме этого, в киноленте сыграл украинец Алек Утгофф.



