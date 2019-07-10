Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
28.56
USD
25.49
RUB
0.40
EUR
28.95
USD
25.79
RUB
0.40
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Кино
Новости кино
10 июля 19, 13:17
"Очень странные дела 3" бьет новые рекорды
сериал
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Сериал "Очень странные дела 3" побил рекорд Netflix.
4 июля на сайте киностудии Netflix состоялась премьера третьего сезона сериала "Очень странные дела" (Stranger Things). Сериал сразу же получил бешеную популярность среди пользователей сети и побил рекорд компании.

Как сообщили представители Netflix на официальной странице в Twitter, всего за 4 дня "Очень странные дела 3" посмотрели более 40,7 миллиона владельцев аккаунтов. Такие показатели рекордны для кинокомпании, ведь за считанные дни более 18,2 миллиона человек просмотрели все 8 эпизодов киноленты.

До сих пор такие высокие показатели не приносил ни один из проектов Netflix. Наибольший успех по просмотрам получил фильм "Птичий короб" с Сандрой Буллок. Кинолента за 4 недели собрала более 80 млн просмотров, установив своеобразный рекорд Netflix. Однако "СОчень странные дела 3" имеет все шансы превзойти успех фильма ужасов.

Что известно о сериале "Очень странные дела 3"?

Первая серия научно-фантастического сериала "Очень странные дела" вышла на экраны в июле 2016 года. Незаурядная история о четырех подростках из провинциального городка Хокинз и их подруги поражает динамичностью и непредсказуемостью.

В третьем сезоне киноленты авторы хотели показать год после последних событий в восьмидесятых. Главные герои встретятся с монстрами из параллельной вселенной, портал к которому был открыт еще в предыдущих сезонах. Девочка с врожденными сверхспособностями будет пытаться в очередной раз спасти своих друзей и город от очередного пришествия чудовищ.

Режиссерами фильма "Очень странные дела 3" стали братья Мэтт и Росс Дафферы. Именно они мастерски воплотили нетипичный сюжет. Главные роли в популярном сериале получили Вайнона Райдер, Дэвид Харбор, Финн Волфхард, Милли Бобби Браун, Гейтен Матараццо, Калеб Маклафлин, Наталья Дайер, Чарли Хитон, Кара Буоно и Мэттью Модайн. Кроме этого, в киноленте сыграл украинец Алек Утгофф.

Источник: https://telegraf.com.ua/
Ещё по теме:
Украинская комедия побила кассовый рекорд
"Капитан Марвел" обогнал "Аквамена"
Джуд Лоу получил главную роль в новом сериале
Дженнифер Моррисон сыграет в новом сезоне сериала "Это мы"
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Loading...
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Сэмюэл Л. Джексон сыграет в ремейке хоррора «Пила»
noimageДуэйн Джонсон и Райан Рейнольдс сыграют в триллере Netflix
noimageТодд Филиппс рассказал о будущем "Джокере"
noimageДетали готовящегося приквела "Игры престолов"
noimageВ США умер звезда фильма "Люди в черном"
Лента новостей