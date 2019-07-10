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10 июля 19, 13:38
Дуэйн Джонсон и Райан Рейнольдс сыграют в триллере Netflix
Дуэйн Джонсон
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Потоковый сервис Netflix приступил к комплектованию актерского состава своего триллера под названием "Красное предупреждение", сходу добавив в него сразу несколько весьма весомых имен.
Как утверждает издание Deadline, в картине намерены сниматься Дуэйн Джонсон, Райан Рейнольдс и Галь Гадот.

Сюжет картины, которая описывается как "триллер глобального масштаба" пока не уточнялся. Известно лишь, что это будет один из самых масштабных проектов Netflix, производственный бюджет которого превысит 130 миллионов долларов. В случае успеха первого фильма, он ляжет в основу целой серии.

Отметим, что изначально картиной планировала заниматься студия Universal, но в дальнейшем она переуступила его Netflix. Сможет ли потоковый сервис выдержать запланированный съемочный график, чтобы выпустить ленту в ноябре 2020 года, как предполагалось изначально, пока неизвестно.

Напомним также, что некоторые из участников проекта ранее уже встречались на одной съемочной площадке. Так, Гадот и Джонсон снимались в боевиках серии "Форсаж". Что касается Рейнольдса, то он ранее уже сотрудничал с потоковым сервисом, снявшись в фильме "Замогильная шестерка".

Источник: https://kinoafisha.ua
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