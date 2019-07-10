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10 июля 19, 13:40
Сэмюэл Л. Джексон сыграет в ремейке хоррора «Пила»
Сэмюэл Л. Джексон
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На самом деле мы думали, что это была шутка.
Но комик Крис Рок действительно перезапускает франшизу "Пила" о серийном маньяке-изобретателе Джон Крамере, которого в оригинале играл Тобин Белл.

Напомним, Крис Рок пришел к боссам студии Lionsgate со своей идеей ребута, и студия, как ни странно, согласилась ее реализовать. Теперь, как пишет Empire, стало известно, что сам же Рок и исполнит главную партию, а компанию ему составят Сэмюэл Л. Джексон, Макс Мингелла и Марисоль Николс.

Рок сыграет полицейского, который идет по следу серийного убийцы, ответственного за череду ужасных смертей. Мингелла – его напарника, Николс – их капитана, а Джексон сыграет отца персонажа Рока. Появится ли в картине Тобин Белл, пока неизвестно.

Ранее Крис Рок признался, что является большим поклонником «Пилы», начиная с первого фильма 2004 года выпуска, и что очень взволнован возможностью переснять эту франшизу.

Режиссером новой «Пилы» будет Даррен Линн Боусман, который ранее выпустил вторую, третью и четвертую части оригинальной франшизы.

В настоящее время релиз запланирован на октябрь 2020 года.

Источник: https://kinoafisha.ua
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