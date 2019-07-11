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11 июля 19, 11:39
"Смерть и жизнь Джона Ф. Донована": трейлер (ВИДЕО)
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Кажется, жизнь Кита Харингтона налаживается.
Поклонники уже успели порадоваться недавним фотографиям актера и его жены на прогулке, а теперь режиссер Ксавье Долан представил их вниманию трейлер долгожданного для многих проекта "Смерть и жизнь Джона Ф. Донована".

Хотя мировая премьера фильма состоялась еще в прошлом году, наши зрители смогут оценить новую роль Кита Харингтона лишь в этом августе. Он сыграл популярного телевизионного актера, который однажды отвечает на письмо своего 11-летнего поклонника, мечтающего тоже стать актером. Доверительная переписка между ними продолжалась долгое время, пока не оборвалась трагическим образом.

"Смерть и жизнь Джона Ф. Донована" оказалась для Ксавье Долана по-настоящему тяжелым проектом. Он очень долго снимал этот фильм и еще дольше его монтировал. Постановщик собрал звездный актерский состав: Натали Портман, Сьюзан Сарандон, Кэти Бейтс, Майкл Гэмбон, Тэнди Ньютон и Джессика Честейн, все сцены с которой Долану в итоге пришлось вырезать. По мнению одних иностранных критиков, тяжелый съемочный процесс сказался на финальном результате негативно, однако другие призвали дать фильму шанс и оценить его по достоинству.

Премьера картины в Украине состоится 8 августа 2019 года.




Источник: https://telegraf.com.ua
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