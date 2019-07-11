Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
28.56
USD
25.49
RUB
0.40
EUR
29.06
USD
25.77
RUB
0.41
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Кино
Новости кино
11 июля 19, 11:49
Трейлер фильма "Джуди" с Рене Зеллвегер в главной роли
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Популярная голливудская актриса Рене Зеллвегер перевоплотилась в съемках нового фильма.
Актриса из известной блондинки преобразилась в жгучую брюнетку. Сеть уже покоряет первый официальный трейлер к фильму "Джуди".

Как известно, звезда получила главную роль в киноленте "Джуди". Фильм рассказывает историю о последнем годе жизни легендарной американской певицы Джуди Гарленд, которая стала жертвой голливудской системы. Карьера знаменитости длилась 45 из 47 лет. Джуди Гарленд работала почти ежедневно на съемочных площадках и в клубах, часто употребляя наркотики.

Для непростой роли Рене Зеллвегер преобразилась до неузнаваемости. Известная блондинка предстанет в киноленте жгучей брюнеткой с короткой стрижкой. Поклонники звезды уже отметили, что такой образ является несколько необычным и добавляет лет Рене.

Долгожданный трейлер появился 8 июля и сразу же покорил сеть. Историю сильной и одновременно несчастной женщины, которая в 1960-х пошла в 5-недельные гастроли, экранизировал режиссер Руперт Гулд. Премьера фильма "Джуди" запланирована на 28 ноября 2019 года.

Музыкальной драме уже пророчат огромный успех, а образ Рене Зеллвегер назвали очень правдоподобным. И действительно, актриса поражает сходством с легенарною Джуди Гарленд.




Источник: https://telegraf.com.ua
Ещё по теме:
Риз Уизерспун вышла замуж за Джима Тота (ФОТО)
Звезды, которые начинали карьеру в фильмах ужасов (ФОТО)
Рене Зеллвегер приходит в норму после Дневника Бриджит Джонс
Третья "Бриджит Джонс" уже в работе
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Loading...
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Мэрилин Мэнсон сыграет в "Противостоянии" Стивена Кинга
noimageТерри Крюс сыграет отца русалочки Ариэль
noimageСэм Рэйми работает над идеей продолжения Зловещих мертвецов
noimage"Смерть и жизнь Джона Ф. Донована": трейлер (ВИДЕО)
noimageСэмюэл Л. Джексон сыграет в ремейке хоррора «Пила»
Лента новостей