Сэм Рэйми работает над идеей продолжения Зловещих мертвецов

Режиссер оригинальной трилогии "Зловещие мертвецы" и продюсер сериала "Эш против зловещих мертвецов" Сэм Рэйми сообщил, что работает над идеей о возвращении героя Брюса Кэмпбелла в новом фильме.





"Я был бы рад сделать еще один проект. Не думаю, что это будет на телевидении, но Брюс Кэмпбелл, Роб Таперт и я обсуждаем пару способов снять следующий фильм. Прямо сейчас мы работаем над некоторыми идеями", — сказал он.





Будет ли это продолжение истории Эша из сериала или совсем новый проект, неизвестно. Кроме того, к проекту могут привлечь Федерико Альвареса, который снимал ремейк "Зловещих мертвецов" в 2013 году.





"Я буду весьма рад, если Брюс Кэмпбелл передумает насчет ухода на покой и решит вернуться к оригинальной истории "Зловещих мертвецов". если нет, то буду счастлив работать с Феде Альваресом, если тот решит снять сиквел. Но он большая шишка, востребованный режиссер, вряд ли его это заинтересует", — сказал Рэйми.





Он также подтвердил, что события ремейка "Черная книга" происходят в одной вселенной с оригинальной трилогией. Рэйми добавил, что новости насчет нового фильма по "Зловещим мертвецам" появятся в ближайшие полгода.



