Мэрилин Мэнсон сыграет в "Противостоянии" Стивена Кинга

- Мы с Шутером Дженнингсом записали кавер-версию "The End" Doors для мини-сериала "Противостояние", в котором я также собираюсь сняться, - рассказал он.





Мэрилин Мэнсон – не новичок в кино. Он дебютировал в 1997 году в картине "Шоссе в никуда" Дэвида Линча, снимался в фильмах "Королевы убийства", "Клубная мания", "Цыпочки", сериалах "Блудливая Калифорния" (в роли самого себя), "Сыны анархии" и "Салем", а недавно стало известно, что он сыграет в "Новом Папе" Паоло Соррентино. В какой именно роли рокер появится в "Противостоянии", он не уточнил.





InterMedia напоминает, что сценарист и режиссер Джош Бун уже пригласил в свой 10-серийный проект для канала CBS Джеймса Марсдена (он претендует на роль Стью Редмана), Эмбер Хёрд (она может сыграть Надин Кросс), Вупи Голдберг (в роли 100-летней матушки Абагейл Фрамантл), Грега Киннера (в роли профессора Глена Бейтмана), молодая актриса Одессу Янг (в роли беременной Франни Голдсмит) и Генри Загу (в роли глухонемого Ника Эндроса).



