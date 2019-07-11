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11 июля 19, 11:58
Мэрилин Мэнсон сыграет в "Противостоянии" Стивена Кинга
Противостояние
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Мэрилин Мэнсон присоединился касту сериала по роману Стивена Кинга "Противостояние". Об этом музыкант сообщил в интервью изданию Revolver.
- Мы с Шутером Дженнингсом записали кавер-версию "The End" Doors для мини-сериала "Противостояние", в котором я также собираюсь сняться, - рассказал он.

Мэрилин Мэнсон – не новичок в кино. Он дебютировал в 1997 году в картине "Шоссе в никуда" Дэвида Линча, снимался в фильмах "Королевы убийства", "Клубная мания", "Цыпочки", сериалах "Блудливая Калифорния" (в роли самого себя), "Сыны анархии" и "Салем", а недавно стало известно, что он сыграет в "Новом Папе" Паоло Соррентино. В какой именно роли рокер появится в "Противостоянии", он не уточнил.

InterMedia напоминает, что сценарист и режиссер Джош Бун уже пригласил в свой 10-серийный проект для канала CBS Джеймса Марсдена (он претендует на роль Стью Редмана), Эмбер Хёрд (она может сыграть Надин Кросс), Вупи Голдберг (в роли 100-летней матушки Абагейл Фрамантл), Грега Киннера (в роли профессора Глена Бейтмана), молодая актриса Одессу Янг (в роли беременной Франни Голдсмит) и Генри Загу (в роли глухонемого Ника Эндроса).

Источник: https://kinoafisha.ua/
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