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12 июля 19, 12:15
Новый тизер культового римейка от Disney "Король Лев"
Король Лев
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По случаю приближения даты выхода ожидаемой картины ее создатели, съемочная команда Disney, представили очередной промо ролик.
Новый тизер с любимыми героями появился на YouTube-канале Movieclips Trailers, где владельцы странички часто одними из первых публикуют свежие трейлеры к культовым фильмам. 

В центре сюжета, конечно, предстал молодой лев – Симба, которому пришлось пережить сложный период – потерять своего отца Муфаса. Он будет пытаться получить власть, чего бы это ему не стоило. 

В новом промо ролике также представлены новые саундтреки, один из которых записала Бейонсе, а также идеальные анимационные кадры, над которыми поработала съемочная команда Disney.




Источник: https://telegraf.com.ua
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