Новый тизер культового римейка от Disney "Король Лев"





В центре сюжета, конечно, предстал молодой лев – Симба, которому пришлось пережить сложный период – потерять своего отца Муфаса. Он будет пытаться получить власть, чего бы это ему не стоило.





В новом промо ролике также представлены новые саундтреки, один из которых записала Бейонсе, а также идеальные анимационные кадры, над которыми поработала съемочная команда Disney.











