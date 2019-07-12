Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
29.12
USD
25.80
RUB
0.41
EUR
28.99
USD
25.76
RUB
0.41
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Кино
Новости кино
12 июля 19, 12:20
В продолжении Отряда самоубийц снимется Сторм Рейд
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Съемки должны начаться этой осенью, а выход картины запланирован на август 2021 года.
К актерскому составу продолжения фантастического боевика "Отряд самоубийц" Джеймса Ганна присоединилась Сторм Рейд, известная по картине "Излом времени".

Как сообщает The Hollywood Reporter, актриса сыграет дочь персонажа Идриса Эльбы. Эльба должен был заменить Уилла Смита в роли Дэдшота, но позже от этой идеи отказались и актер сыграет кого-то другого (по информации источников это может быть Бронзовый Тигр).

Пока точно неизвестно, кто из персонажей оригинального фильма появится в продолжении, на сегодняшний день подтверждено участие в проекте Марго Робби в роли Харли Квинн, помощницы Джокера, а также Джай Кортни и Виолы Дэвис.

Новая картина Джеймса Ганна станет по большей части перезапуском франшизы, без привязки к сюжету первой части. В центре сюжета группа злодеев из комиксов DC, которых нанимают для выполнения заданий, с которыми супергерои могут не справиться.

Источник: https://telegraf.com.ua
Ещё по теме:
Фильм "Отряд самоубийц" возглавил домашний прокат
Warner Bros. удовлетворена результатами "Отряда самоубийц"
У фильма "Отряд самоубийц" было семь версий
"Отряд самоубийц" остался в лидерах американского прокате
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Loading...
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Новый тизер сериала "Беверли Хиллз 90210" (ВИДЕО)
noimageМилли Бобби Браун может сняться в фильме "Вечные"
noimageНовый тизер культового римейка от Disney "Король Лев"
Лента новостей