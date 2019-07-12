В продолжении Отряда самоубийц снимется Сторм Рейд

К актерскому составу продолжения фантастического боевика "Отряд самоубийц" Джеймса Ганна присоединилась Сторм Рейд, известная по картине "Излом времени".





Как сообщает The Hollywood Reporter, актриса сыграет дочь персонажа Идриса Эльбы. Эльба должен был заменить Уилла Смита в роли Дэдшота, но позже от этой идеи отказались и актер сыграет кого-то другого (по информации источников это может быть Бронзовый Тигр).





Пока точно неизвестно, кто из персонажей оригинального фильма появится в продолжении, на сегодняшний день подтверждено участие в проекте Марго Робби в роли Харли Квинн, помощницы Джокера, а также Джай Кортни и Виолы Дэвис.





Новая картина Джеймса Ганна станет по большей части перезапуском франшизы, без привязки к сюжету первой части. В центре сюжета группа злодеев из комиксов DC, которых нанимают для выполнения заданий, с которыми супергерои могут не справиться.



