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16 июля 19, 17:01
Трейлер фильма "King’s man: Начало" с Рэйфом Файнсом (ВИДЕО)
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Премьера намечена на февраль 2020 года.
История о том, как появилось агентство Kingsman, спустя многие годы завербовавшее Эггзи и его руками спасшее мир как минимум дважды, "King’s man: Начало", обзавелась долгожданным первым трейлером.

"King’s man: Начало", судя по предварительному описанию сюжета, какими-либо нестандартными и нешаблонными сюжетными ходами изобиловать не будет: фильм расскажет историю о том, как герой Рэйфа Файнса при помощи своего сына, соратников и личного стиля борется с тиранами и криминальными гениями, разжигающими мировую войну - и попутно основывает первое независимое разведывательное агентство Kingsman.

Куда более примечателен актерский состав, собравший британских звезд - роли в фильме сыграли Рэйф Файнс, Джемма Артертон, Рис Иванс, Мэттью Гуд, Том Холландер, Даниэль Брюль, Джимон Хонсу, Чарльз Дэнс.




Источник: https://telegraf.com.ua
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