Официальный тизер к фильму "Сумасшедшая свадьба 2"

После невероятного успеха комедии "Сумасшедшая свадьба" его авторы решили снять смешное продолжение истории. По замыслу режиссеров, в сети будут опубликованы 6 коротких роликов-тизеров. Сейчас дебютные видео уже появилось на YouTube-канале.





Пока авторы фильма "Сумасшедшая свадьба 2" искусно взялись подыгрывать интерес, опубликовав первый тизер к комедии. Главные герои Василий, Тарас, Ольга, Ашот, отец Евлампий, хорист Кондрат, тамада Назарий и подполковник Попадюк попадут в очередные курьезные ситуации. А вот в ролике всех их интересует один вопрос: "Что, опять?"





Известно, что "Сумасшедшая свадьба 2" покажет, как сложилась жизнь колоритной семьи через год после нетипичной церемонии. Еще одна дочь Василия Сердюка планирует выйти замуж, поэтому зрителей ждет еще одна порция юмора, бешеных приключений и, конечно же, романтики.





"История в "Сумасшедшей свадьбе 2" должна не только происходить по всем канонам, которые мы изобрели в первой части, не только быть логическим ее продолжением. Она должна превзойти свою предшественницу. Стать еще более неожиданной, яркой, смешной. Еще более бешеной! Наши сценаристы Николай Куцик и Алексей Приходько с такой задачей справились на все 100%. А теперь время перенести это с бумаги в трехмерный мир кино – начинается самое интересное!" – рассказал актер и продюсер Юрий Горбунов.











