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17 июля 19, 08:15
Сериал "Чернобыль" получил 19 номинаций премии "Эмми"
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Победители станут известны 22 сентября

Мини-сериал "Чернобыль" (копродукция HBO и Sky) получил 19 номинаций и вошел в тройку лидеров по количеству номинаций американской телевизионной премии Emmy Awards 2019, а сериал "Игра престолов" претендует на премию в 32 номинациях, что является рекордом. Об этом говорится на сайте премии.

Предыдущий рекорд был установлен в 1994 году, когда сериал "Полиция Нью-Йорка" получил 27 номинаций.

В номинации лучший мини-сериал представлены "Чернобыль", "Фессо/Вердон", "Побег из тюрьмы Даннемора", "Острые предметы" и "Когда они нас увидят".

"Игра престолов" - в таких номинациях как "Лучший драматический сериал","Лучшая режиссура", "Лучшие костюмы в научно-популярном сериале или сериале в стиле фэнтези", "Лучший саундтрек" и другие.

Победители станут известны 22 сентября, в этот день состоится 71-я церемония вручения премии "Emmy Awards 2019".

10 июня стало известно, что украинский телеканал 1+1 с 18 июня начинал показ мини-сериала "Чернобыль".
liga.net
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