Голливудский актер о жизни после "Железного человека"

С момента выхода фильма "Мстители: Финал" актер не распространялся о своих эмоциях по этому поводу, но поделился некоторыми планами на будущее в интервью программе Off Camera with Sam Jones.





"Меня никто не заставлял моментально искать новый рубеж моей творческой и личной жизни после завершения работы с Marvel. Всегда лучше заранее быть готовым к тому, что тебя ждет. если ты заостряешь внимание на том, что весной 2019 года тебя ждет резкое изменение, думаешь о том, что тебе надо быть физически к нему готовым... Чаще всего люди ломаются именно на таких вот переходных стадиях".





В 2020 году на экраны выйдут два крупных проекта с участием Дауни - "Путешествие Доктора Дулиттла" и третий "Шерлок Холмс". Актер считает, что людям свойственно искать в жизни стабильность, которой для него была Marvel, и, возможно, он уже никогда не будет так близок к статусу "парня с трастовым фондом", способного решить любые проблемы с помощью денег. Ранее сообщалось, что за участие в "Финале" он получит около 75 млн долларов.





Однако, несмотря ни на что, Дауни хотел бы дистанцироваться от образа Тони Старка. "Я - не моя работа. Я - не то, что я сделал с этой студией. Я - не тот период времени, когда я играл этого персонажа", - заявил он.



