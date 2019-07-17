Названы номинанты "Эмми-2019"

В список фаворитов в этом году с триумфом (в самый последний раз) вернулась "Игра престолов", прошлый год пропустившая – сериал, финальный сезон которого многие раскритиковали, получил в общей сложности 32 номинации (включая, разумеется, номинации в технических категориях).





"Игра престолов" поборется за "Эмми" 2019 в одной из главных номинаций – "Лучший драматический сериал", а Кит Харингтон и Эмилия Кларк получили номинации как лучший актер и лучшая актриса в драме. Также номинации за роли второго плана достались женскому "костяку" сериала – Лине Хиди, Мэйси Уильямс, Софи Тернер и Гвендолин Кристи: борьба в номинации "Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале" будет напряженной! Мужчины GoT без номинаций не остались: сразу трое – Альфи Аллен, Николай Костер-Вальдау и Питер Динклэйдж – представлены в категории "Лучший актер второго плана в драматическом сериале".





Заслуженные номинации на "Эмми" получили и другие громкие проекты этого года – от нашумевшего "Чернобыля" до "Острых предметов". Какие сериалы, актеры и телефильмы станут обладателями статуэток, узнаем 22 сентября 2019.





Полный список номинантов на "Эмми" 2019:





Лучший драматический сериал





"Лучше звоните Солу"

"Телохранитель"

"Игра престолов"

"Убивая Еву"

"Озарк"

"Поза"

"Наследники"

"Это мы"





Лучший комедийный сериал





"В лучшем мире"

"Барри"

"Дрянь"

"Жизнь матрешки"

"Шиттс Крик"

"Удивительная миссис Мейзел"





Лучший мини-сериал





"Чернобыль"

"Побег из тюрьмы Даннемора"

"Фосси/Вердон"

"Острые предметы"

"Когда они нас увидят"





Лучший телефильм





"Черное зеркало: Брандашмыг"

"Брексит"

"Дэдвуд"

"Король Лир"

"Мой ужин с Эрве"





Лучшая мужская роль в драматическом сериале





Джейсон Бейтман — "Озарк"

Стерлинг К. Браун — "Это мы"

Кит Харингтон — "Игра престолов"

Боб Оденкёрк — "Лучше звоните Солу"

Майло Вентимилья — "Это мы"





Лучшая женская роль в драматическом сериале





Виола Дэвис — "Как избежать наказания за убийство"

Эмилия Кларк — "Игра престолов"

Джоди Комер — "Убивая Еву"

Сандра О — "Убивая Еву"

Лора Линни — "Большая маленькая ложь"

Мэнди Мур — "Это мы"

Робин Райт — "Карточный домик"





Лучшая мужская роль в комедийном сериале





Энтони Адерсон — Повзрослевшие

Дон Чидл — "Черный понедельник"

Тед Дэнсон — "В лучшем мире"

Майкл Дуглас — "Метод Комински"

Билл Хейдер — "Барри"

Юджин Леви — "Шиттс Крик"





Лучшая женская роль в комедийном сериале





Кристина Эпплгейт — "Мертв для меня"

Рейчел Броснахэн — "Удивительная миссис Мейзел"

Джулия Луис-Дрейфус — "Вице-президент"

Наташа Лионн — "Жизнь матрешки"

Кэтрин О’Хара — "Шиттс Крик"

Фиби Уоллер-Бридж — "Дрянь"





Лучшая мужская роль в мини-сериале или телефильме





Махершала Али — "Настоящий детектив"

Бенисио Дель Торо — "Побег из тюрьмы Даннемора"

Ричард Харрис — "Чернобыль"

Сэм Рокуэлл — "Фосси/Вердон"

Джаррель Джером — "Когда они нас увидят"

Хью Грант — "Чрезвычайно английский скандал"





Лучшая женская роль в мини-сериале или телефильме





Эми Адамс — "Острые предметы"

Патриша Аркетт — "Побег из тюрьмы Даннемора"

Онжаню Эллис — "Когда они нас увидят"

Джои Кинг — "Притворство"

Ниси Нэш — "Когда они нас увидят"

Мишель Уильямс — "Фосси/Вердон"





Лучшая мужская роль второго плана в драматическом сериале





Альфи Аллен – "Игра престолов"

Николай Костер-Вальдау – "Игра престолов"

Питер Динклэйдж – "Игра престолов"

Джонатан Бэнкс – "Лучше звоните Солу"

Джанкарло Эспозито – "Лучше звоните Солу"

Майкл Келли – "Карточный домик"

Крис Салливан – "Это мы"





Лучшая женская роль второго плана в драматическом сериале





Гвендолин Кристи – "Игра престолов"

Лина Хиди – "Игра престолов"

Софи Тернер – "Игра престолов"

Мэйси Ульямс – "Игра престолов"

Джулия Гарнер – "Озарк"

Фиона Шоу – "Убивая Еву"





Лучшая мужская роль второго плана в комедийном сериале





Алан Аркин — "Метод Комински"

Энтони Кэрриган — "Барри"

Тони Хейл — "Вице-президент"

Стивен Рут — "Барри"

Тони Шэлуб — "Удивительная миссис Мейзел"

Генри Уинклер — "Барри"

Отомстили: фанаты "Игры престолов" поиздевались над сценаристами сериала





Лучшая женская роль второго плана в комедийном сериале





Алекс Борштейн — "Удивительная миссис Мейзел"

Анна Кламски — "Вице-президент"

Оливия Колман — "Дрянь"

Сиан Клиффорд — "Дрянь"

Бетти Гилпин — "Блеск"

Сара Голдберг — "Барри"

Марин Хинкль — "Удивительная миссис Мейзел"

Кейт МакКиннон — "Субботним вечером в прямом эфире".



