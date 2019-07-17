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17 июля 19, 13:52
Фильм "Черкассы" выйдет в прокат в годовщину аннексии Крыма
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27 февраля 2020 года на большие экраны выйдет картина Тимура Ященко "Черкассы".
Эта дата выбрана командой фильма неслучайно – именно в это время в 2014 году началась аннексия Крыма.

"Фильм "Черкассы" - без сомнения, одна из самых ожидаемых премьер украинского кинопроката. А принимая во внимание то, что премьера запланирована на февраль, думаю, лента выйдет на широкие экраны уже с багажом фестивальных наград", - говорит глава Госкино Филипп Ильенко.

Напомню, съемки фильма начались в апреле 2017 года при поддержке Госкино и ВМС Украины. Дату премьеры переносили несколько раз: сначала - с августа 2018-го на 2019-й, теперь - на февраль 2020 года. Впрочем, гости 10-го Одесского международного кинофестиваля получили возможность увидеть режиссерскую версию картины под названием "U 311: Черкассы".

На реализацию проекта компанией Mkk film service ушло 40 млн грн, из которых приблизительно 17,3 млн грн выделило Госкино. Также в создатели прибегали к краудфандингу и помощи фондов – в феврале 2019 года и на платформе biggggidea собрали 200 тыс. грн, еще 150 тыс. выделил фонд "Відродження". Деньги были потрачены на простпродакшен.

Дистрибуцией фильма "Черкассы" занимается компания MMD.

Источник: https://kinoafisha.ua/
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