Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
29.01
USD
25.74
RUB
0.41
EUR
28.99
USD
25.85
RUB
0.41
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Кино
Новости кино
17 июля 19, 15:02
Гари Олдман снимется в новом фильме Дэвида Финчера
Гари Олдман
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Дэвид Финчер в последние годы был занят сериалами Netflix: "Карточный домик", "Охотник за разумом", "Любовь, смерть и роботы".
Он не снимал полнометражное кино с тех пор, как выпустил "Исчезнувшую" в 2014 году.

Но наконец режиссер возвращается к большому кино (правда, опять при поддержке потокового сервиса). Финчер готовит байопик, посвященный голливудскому сценаристу золотого века Герману Дж. Манкевичу. Проект называется "Манк". Гари Олдман на днях подписался на главную роль.

Манкевич был журналистом, который перешел к написанию сценариев в 1920-х годах. Он написал сценарии к десяткам голливудских картин и к еще большему количеству фильмов написал сценарии в качестве инкогнито. "Волшебник страны Оз" - одна из наибольших его официальных заслуг. Однако он также сотрудничал с Орсоном Уэллсом в работе над "Гражданином Кейном".

"Манк" - давний проект мечты Дэвида Финчера, сценарий которого написан его покойным отцом Джеком Финчером. Постановщик планирует снимать в черно-белом цвете и начать съемки хочет уже в ноябре.

Источник: https://kinoafisha.ua
Ещё по теме:
Дэнни Бойл видит Роберта Паттинсона в роли нового Бонда
"Веном 2": актера Тома Харди утвердили на главную роль
Дети Анджелины Джоли уговорили ее сняться в фильме Marvel
Кристофер Ллойд хочет снова Назад в будущее
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Loading...
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Фильм "Черкассы" выйдет в прокат в годовщину аннексии Крыма
noimageНазваны номинанты "Эмми-2019"
noimageГолливудский актер о жизни после "Железного человека"
noimageСериал "Чернобыль" получил 19 номинаций премии "Эмми"
Лента новостей