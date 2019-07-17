Гари Олдман снимется в новом фильме Дэвида Финчера

Он не снимал полнометражное кино с тех пор, как выпустил "Исчезнувшую" в 2014 году.





Но наконец режиссер возвращается к большому кино (правда, опять при поддержке потокового сервиса). Финчер готовит байопик, посвященный голливудскому сценаристу золотого века Герману Дж. Манкевичу. Проект называется "Манк". Гари Олдман на днях подписался на главную роль.





Манкевич был журналистом, который перешел к написанию сценариев в 1920-х годах. Он написал сценарии к десяткам голливудских картин и к еще большему количеству фильмов написал сценарии в качестве инкогнито. "Волшебник страны Оз" - одна из наибольших его официальных заслуг. Однако он также сотрудничал с Орсоном Уэллсом в работе над "Гражданином Кейном".





"Манк" - давний проект мечты Дэвида Финчера, сценарий которого написан его покойным отцом Джеком Финчером. Постановщик планирует снимать в черно-белом цвете и начать съемки хочет уже в ноябре.



