Дженнифер Лопес в новом трейлере фильма "Стриптизерши"

Немалое внимание привлекли не только пикантные кадры и незаурядная история танцовщиц, но и актерский состав, ведь главную роль в фильме исполнила Дженнифер Лопес.





Как ранее анонсировали авторы проекта, в среду, 17 июля, состоялась презентация дебютного трейлера фильма "Стриптизерши". Несколькоминутный ролик, опубликованный в YouTube, всего за несколько часов просмотрели более 230 тысяч человек. Вероятно, такой же успех кинолента будет иметь и в прокате, ведь немало киноманов хотят увидеть Дженнифер Лопес в роли изобретательной стриптизерши Рамоны.





По сюжету, танцовщицы в ночных клубах были разочарованы системой распределения заработанных ими средств. Поэтому зажигательные красавицы решили несколько изменить жизнь, введя прибыльную мошенническую схему. Эффектные стриптизерши устраивали богачам с Уолл-Стрит незабываемый отдых с танцами и выпивкой. Во время развлечений женщины подсыпали жертвам наркотики и опустошали их кошельки и кредитные карточки.





Дженнифер Лопес сыграла организатора аферы. Согласно опубликованному трейлеру, именно она обучала новых стриптизерш танцам и подала идею, как разбогатеть.





Известно, что фильм "Стриптизерши" основан на реальных событиях. Схему грабежа описала журналистка Джессика Пресслер, которая после публикации статьи стала знаменитой. По ее данным, женщины действительно отдыхали с богачами и обворовывали их до последней копейки. Стриптизерши обогащались с 2008 до 2014 года, а суммы за одну аферу достигали 135 тысяч долларов.





Главные роли в фильме исполнили Дженнифер Лопес, Констанс Ву, Лили Рейнхарт, Джулия Стайлз, Мадлен Брюэр, Кеке Палмер и рэперша Cardi B. Премьера киноленты запланирована на 12 сентября 2019 года.











