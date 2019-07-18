Тайки Вайтити может взяться за режиссуру четвертого "Тора"

Хорошие новости для поклонников фильма "Тор: Рагнарек" - Тайка Вайтити возвращается в кресло режиссера в следующем кинокомиксе о боге грома.





Проблемы с разработкой "Акиры", которой занимался Вайтити, вынудили студию Warner Bros. отложить проект на неопределенное время. В связи с этим режиссер "Рагнарека" вернулся к сотрудничеству с Marvel. Издание The Hollywood Reporter сообщает, что Вайтити уже подписал контракт на написание сценария и постановки "Тора 4". Ожидается, что Крис Хемсворт также вернется к своему образу, но точных подтверждений этому пока нет.





Напомним, "Тор: Рагнарек" был принят зрителями гораздо лучше, чем две предыдущие части, и заработал в прокате больше 850 млн долларов. Зрители и критики высоко оценили остроумие, атмосферу и своеобразный шарм, которые Вайтити привнес в кинокомикс. На агрегаторе рецензий фильм заслужил положительную оценку в 93%.





Что же до экранизации популярной японской манги "Акира", то пока проект испытывает трудности. Разработку фильма приостановили в тот момент, когда режиссер уже готов был начать процесс кастинга. По словам инсайдеров, руководство Warner Bros. надеется, что Вайтити вернется к съемкам после того, как закончит работу над четвертым "Тором".



