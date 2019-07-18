Линда Хэмилтон рассказала о возвращении к "Терминатору"

Линда Хэмилтон вернется в роли Сары Коннор в новом "Терминаторе".





"Настоящий подарок, что прошло столько времени, у меня появилось больше возможностей исследовать персонажа. Сара Коннор все та же, но я хотела посмотреть, как разные события изменили ее, сформировали, продвинули вперед. Я не хотела просто перерабатывать старые идеи. Это женщина с новой миссией, новой историей, и мне хотелось посмотреть, что мы сможем с этим сделать", — рассказала актриса.





Режиссер "Темных судеб" Тим Миллер заявил, что верит, что этот фильм станет лучшей частью франшизы после "Терминатора 2". Новый фильм будет шестым по счету во франшизе "Терминатор", но на деле он продолжит историю, показанную Джеймсом Кэмероном во втором фильме. Продюсеры предпочли игнорировать все события, показанные после "Судного дня".





Хэмилтон рассказала, что прежде чем появиться на площадке, она год с лишним усиленно тренировалась, чтобы прийти в форму и набрать нужную для героини мышечную массу. Кроме того, она пыталась разобраться в прошлом Сары Коннор, в том, как прошедшие 30 лет повлияли на нее."Когда мы начали снимать, я была готова", — призналась Хэмилтон.





В фильме также появятся Маккензи Дэвис, Арнольд Шварценеггер, Гэбриел Луна и Диего Бонета. Подробности сюжета фильма с подзаголовком "Темные судьбы" на данный момент неизвестны.





"Терминатор: Темные судьбы" выйдет в прокат 31 октября.



