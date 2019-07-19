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19 июля 19, 16:04
Сериал "Сплетница" получит продолжение
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HBO снимет продолжение сериала Сплетница о манхэттенской жизни.
Перезапуски популярных проектов захватили Голливуд. Вслед за "Беверли Хиллз, 90210" планируют снять продолжение успешной киноленты "Сплетница". Транслировать новые серии будет HBO Max.

Слухи о запланированных съемках появились еще в феврале 2019 года. Тогда глава телекомпании The CW Television Network Марк Педовиц утверждал, что перезапуск сериала "Сплетница" будет зависеть исключительно от согласия знаменитых сценаристов.

"Мы в процессе обсуждения, но я не знаю, когда мы дойдем до какого-то решения. Я не знаю, когда это произойдет. Многое зависит от Warner Bros. и исполнительных продюсеров Джоша Шварца и Стефани Сэведж, потому что без них это не имеет смысла", – рассказал президент The CW Television Network.

И, как видим, переговоры были успешными, поэтому талантливые сценаристы создадут увлекательный сюжет про элитную молодежь США.

Ожидается, что премьера сериала состоится весной 2020 года. В новой "Сплетнице" будет всего 10 эпизодов, а авторы хотят показать, как медиа и социальные сети влияют на подростков. Представители проекта намекнули, что актерский состав сериала изменится.

"Через восемь лет после того, как оригинальный сайт обветшал, новое поколение подростков в нью-йоркских частных школах сталкивается со "Сплетницей". Новые серии покажут зрителям, как соцсети да и сам Нью-Йорк изменились за несколько лет", – говорится в анонсе проекта.

Источник: https://telegraf.com.ua
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