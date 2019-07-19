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Кино
Новости кино
19 июля 19, 16:11
Госкино выпустило первый трейлер фильма о Василии Стусе
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Госкино представило трейлер фильма "Запрещенный" о Василии Стусе.
Государственное агентство Украины по вопросам кино выпустило трейлер фильма "Запрещенный", который выйдет на экраны уже 5 сентября.

Об этом сообщает пресс-служба Госкино.

Отмечается, что на широкий экран фильм выйдет 5 сентября.

"Лента о Василии Стусе, одном из самых активных представителей диссидентского движения в Украине, выйдет на широкие экраны ко Дню памяти поэта. Надеюсь, к готовому фильму будет приковано такое же особое внимание, как и во время его производства", - отметил председатель Госкино Филипп Ильенко.

Фильм создан компанией UM-GROUP при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино.

Срежиссировал ленту Роман Бровко, продюсером выступил Артем Денисов. Авторами сценария являются Сергей Дзюба и Артемий Кирсанов. В главных ролях: Дмитрий Ярошенко, Виталий Салий, Олег Масленников, Евгения Гладий, Карина Шереверова, Диана Розовлян.

Дистрибуцией фильма занимается компания B&H Distribution.
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