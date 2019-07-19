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19 июля 19, 16:41
Спустя 34 года: трейлер фильма "Лучший стрелок 2" (ВИДЕО)
Том Круз
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Студия Paramount презентовала первый трейлер "Лучшего стрелка 2" - продолжения культового драматического экшена 1986 года.
В новом фильме Мэверик - летный инструктор в школе Top Gun и ведет сына Гуса - от оригинала - к тому, чтобы стать пилотом, которым был его отец.

Трейлер рассказывает о персонаже Эда Харриса, высокопоставленном военном чиновнике, который говорит пилоту Круза, что он "динозавр" в современном мире авиации.

Это открывается драматическим выстрелом того, что кажется пустыней, с горами на заднем плане.

Затем в кадре появляется персонаж Эда Харриса, говорящий с Мэвериком, спрашивающий, почему он не "по крайней мере, теперь двухзвездный адмирал".

"Это одна из загадок жизни, сэр", - отвечает Круз.

Премьера картины запланирована на 26 июня 2020 года.


Источник: https://telegraf.com.ua
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