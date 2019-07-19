Спустя 34 года: трейлер фильма "Лучший стрелок 2" (ВИДЕО)

В новом фильме Мэверик - летный инструктор в школе Top Gun и ведет сына Гуса - от оригинала - к тому, чтобы стать пилотом, которым был его отец.





Трейлер рассказывает о персонаже Эда Харриса, высокопоставленном военном чиновнике, который говорит пилоту Круза, что он "динозавр" в современном мире авиации.





Это открывается драматическим выстрелом того, что кажется пустыней, с горами на заднем плане.





Затем в кадре появляется персонаж Эда Харриса, говорящий с Мэвериком, спрашивающий, почему он не "по крайней мере, теперь двухзвездный адмирал".





"Это одна из загадок жизни, сэр", - отвечает Круз.





Премьера картины запланирована на 26 июня 2020 года.



