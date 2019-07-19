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19 июля 19, 16:43
Дата премьеры 10 сезона "Ходячих мертвецов"
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У всех любителей сериалов в этом году выдастся насыщенная осень.
Comic Con в Сан-Диего продолжает радовать фанатов. Создатели популярного шоу рассказали поклонникам, когда ждать выхода первой серии 10 сезона "Ходячих мертвецов" и о чем он будет, а также поделились новым кадром.

Новый сезон "Ходячих мертвецов" выйдет на канале АМС 6 октября. Издание Entertainment Weekly опубликовало еще один кадр из грядущих эпизодов, на котором Юджин говорит с кем-то по радиосвязи. Не забыли создатели и о постерах, увидеть которые поклонники смогли на дверях лифтов. На них кроме главных героев изображены и лидеры "Шепчущихся".

Еще до начала Comic Con шоураннер проекта Анджела Канг в беседе с журналистами рассказала, что будущий сезон расскажет историю с точки зрения Шепчущихся. Зрителям покажут предысторию некоторых членов группы и ближе познакомят с Альфой и Бетой. "Внутри их группы тоже есть проблемы, так что будет интересно посмотреть, как они будут с ними справляться.

Темами нового сезона будут пропаганда, паранойя и травматический опыт. Иллюзии, провалы в памяти и посттравматический синдром создадут уникальное настроение. В прошлый раз герои были на войне с огнестрельным оружием, но в этот раз все по-другому. Поэтому мы работаем над крутыми боевыми сценами, которых еще не было в шоу", — заинтриговала Канг.

Источник: https://telegraf.com.ua
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