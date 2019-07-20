Netflix показал первый тизер-трейлер «Ведьмак»

Шоу основано на книгах польского писателя Анджея Сапковского, а главную роль в нем (ведьмака Геральта из Ривии) играет актер Генри Кавилл («Человек из стали»).

Ролик, который Netflix называет тизером, длится почти две минуты. И в нем показаны почти все ключевые персонажи, в том числе чародейка Йеннифэр из Венгерберга (Аня Чалотра) и юная принцесса Цирилла (Фрейя Аллан).

По сюжету герой путешествует по миру, зарабатывая на жизнь охотой на монстров.

На встрече с фанатами в рамках Comic-Con актеры поделились впечатлениями и рассказали некоторые подробности о своих персонажах. В частности, Генри Кавилл похвастался, что некоторые трюки на съемках он исполнял сам.

«Я — геймер. Я много играю. Есть что-то такое в Геральте, что меня задело. Он не типичный герой. У него непроницаемая внешняя оболочка, он живёт в реальном мире, но в то же время, глубоко внутри, он настоящий герой». - Генри Кавилл, актер

Исполнительница роли Йеннифер (возлюбленная Геральта) заявила, что одна из главных целей её персонажа в сериале — «найти настоящую связь с другим человеком и безусловную любовь, которой она никогда не испытывала».

Что касается Цири, то ее описывают как девушку, которая была воспитана в условиях жёсткого протекционизма и потому наивна. Для неё будет важным обрести эмпатию — научиться ставить себя на место других людей.





Точной даты выхода создатели пока не называют. Ожидается, что «Ведьмак» выйдет в декабре, в первом сезоне будет восемь эпизодов.





До этого «Ведьмака» экранизировали лишь однажды — в 2002 году на польском телевидении вышел малобюджетный 13-серийный «Wiedźmin» на основе книг «Последнее Желание» и «Меч Предназначения». Он был снят на родном языке произведения с участием местных актеров.





