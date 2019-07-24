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Кино
Новости кино
23 июля 19, 16:37
Ахтем Сеитаблаев стал членом Европейской Киноакадемии
Ахтем Сеитаблаев
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Ахтем Сеитаблаев стал сорок вторым украинским кинематографистом в рядах европейских киноакадемиков
Украинский актер и режиссер крымскотатарского происхождения Ахтем Сеитаблаев стал членом Европейской киноакадемии.

Об этом сообщает Украинская киноакадемия в Facebook.

"Поздравляем украинского режиссера, актера, лауреата Национальной кинопремии "Золотая Дзиґа" Ахтема Сеитаблаева с почетным званием члена Европейской Киноакадемии!", - говорится в сообщении. 

Ахтем Сеитаблаев - украинский актер и режиссер крымскотатарского происхождения. Заслуженный артист АР Крым. Директор государственного предприятия "Крымский дом". В 2014 и 2016 годах снял фильмы о крымских татарах - "Хайтарма" и "Чужая молитва". В 2017 - военную драму "Киборги".

Источник: https://telegraf.com.ua/
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