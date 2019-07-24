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23 июля 19, 16:38
Критики остались недовольными "Королем Львом"
Король Лев
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Chicago Sun-Times заявили, что "второй акт фильма лишён важных событий и заметно проседает".
Variety добавили, что "задачей Фавро было не испортить оригинал, и он с ней справился. С другой стороны, режиссер не привносит новый материал в историю, что хоть и делает фильм бесспорно впечатляющим, но вносит его в каталог тех картин, достижением которых является не техническое исполнение (что не преуменьшает невероятную работу, которая позволяет говорить, что животные выглядят максимально реалистично), а совершенствование выступления".

IndieWire были более жесткими: "Новый "Король Лев" — катастрофа. Это работа студии, которая проглотила часть киноиндустрии и жаждет большего. Фильм больше напоминает не ремейк, а снафф-видео, причём очень скучное".

Источник: https://kinoafisha.ua
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