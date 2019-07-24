Критики остались недовольными "Королем Львом"

Variety добавили, что "задачей Фавро было не испортить оригинал, и он с ней справился. С другой стороны, режиссер не привносит новый материал в историю, что хоть и делает фильм бесспорно впечатляющим, но вносит его в каталог тех картин, достижением которых является не техническое исполнение (что не преуменьшает невероятную работу, которая позволяет говорить, что животные выглядят максимально реалистично), а совершенствование выступления".





IndieWire были более жесткими: "Новый "Король Лев" — катастрофа. Это работа студии, которая проглотила часть киноиндустрии и жаждет большего. Фильм больше напоминает не ремейк, а снафф-видео, причём очень скучное".



