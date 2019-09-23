Сериал "Чернобыль" получил три премии "Эмми"

Об этом сообщает Hollywood Reporter.

"Чернобыль" был признан лучшим мини-сериалом года.

Также "Эмми" получили режиссер Йохан Ренко и сценарист Крейг Мейзин за лучшую режиссуру и лучший сценарий среди мини-сериалов.



Напомним, "Чернобыль" - пятисерийный драматический мини-сериал, созданный американским телеканалом HBO совместно с британской телесетью Sky и посвященный аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году, ликвидации последствий этой аварии и расследованию ее причин.

Сценарист сериала Крейг Мейзин заявил, что посвящает победу всем жертвам катастрофы на Чернобыльской АЭС.

«Игра престолов», создатели которой до сих пор принимают претензии от поклонников из-за неудачного, по их мнению, финала, оставалась фаворитом основных номинаций.

У эпичного фэнтези по книгам Джорджа Мартина были шансы получить сразу 14 статуэток «Эмми».













Однако дело ограничилось двумя.





«Игра престолов» стала «Лучшим драматическим сериалом», а Питер Динклейдж — лучшим актером второго плана.





Помимо этих двух сериалов, премиями «Эмми» в разных номинациях были отмечены такие работы: «Поза», «Дрянь», «Черное зеркало», «Барри».