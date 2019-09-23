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23 сентября 19, 14:49
Сериал "Чернобыль" получил три премии "Эмми"
Чернобыль
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Сериал Чернобыль, созданный компанией НВО, получил премии на 71-й церемонии вручения наград в области телевидения "Эмми", которая состоялась 22 сентября во Лос-Анджелесе.
Об этом сообщает Hollywood Reporter.

"Чернобыль" был признан лучшим мини-сериалом года.

Также "Эмми" получили режиссер Йохан Ренко и сценарист Крейг Мейзин за лучшую режиссуру и лучший сценарий среди мини-сериалов.

Как сообщалось, минисериал "Чернобыль" занял первое место в рейтинге популярности International Movie Data Base, обогнав даже "Игру престолов". Отдельные эпизоды сериала снимали в Украине.

Напомним, "Чернобыль" - пятисерийный драматический мини-сериал, созданный американским телеканалом HBO совместно с британской телесетью Sky и посвященный аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году, ликвидации последствий этой аварии и расследованию ее причин.


Победители премии «Эмми»


Сценарист сериала Крейг Мейзин заявил, что посвящает победу всем жертвам катастрофы на Чернобыльской АЭС.


«Игра престолов», создатели которой до сих пор принимают претензии от поклонников из-за неудачного, по их мнению, финала, оставалась фаворитом основных номинаций.
У эпичного фэнтези по книгам Джорджа Мартина были шансы получить сразу 14 статуэток «Эмми».



Однако дело ограничилось двумя.

«Игра престолов» стала «Лучшим драматическим сериалом», а Питер Динклейдж — лучшим актером второго плана. 

Помимо этих двух сериалов, премиями «Эмми» в разных номинациях были отмечены такие работы: «Поза», «Дрянь», «Черное зеркало», «Барри».


Источник: ukrinform.ru
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