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23 сентября 19, 14:49
Сериал "Чернобыль" получил три премии "Эмми"
Об этом сообщает Hollywood Reporter.
"Чернобыль" был признан лучшим мини-сериалом года.
Также "Эмми" получили режиссер Йохан Ренко и сценарист Крейг Мейзин за лучшую режиссуру и лучший сценарий среди мини-сериалов.
Как сообщалось, минисериал "Чернобыль" занял первое место в рейтинге популярности International Movie Data Base, обогнав даже "Игру престолов". Отдельные эпизоды сериала снимали в Украине.
Напомним, "Чернобыль" - пятисерийный драматический мини-сериал, созданный американским телеканалом HBO совместно с британской телесетью Sky и посвященный аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году, ликвидации последствий этой аварии и расследованию ее причин.
Победители премии «Эмми»
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Сценарист сериала Крейг Мейзин заявил, что посвящает победу всем жертвам катастрофы на Чернобыльской АЭС.
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«Игра престолов», создатели которой до сих пор принимают претензии от поклонников из-за неудачного, по их мнению, финала, оставалась фаворитом основных номинаций.
У эпичного фэнтези по книгам Джорджа Мартина были шансы получить сразу 14 статуэток «Эмми».
Однако дело ограничилось двумя.
«Игра престолов» стала «Лучшим драматическим сериалом», а Питер Динклейдж — лучшим актером второго плана.
Помимо этих двух сериалов, премиями «Эмми» в разных номинациях были отмечены такие работы: «Поза», «Дрянь», «Черное зеркало», «Барри».
Источник: ukrinform.ru