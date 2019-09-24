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23 сентября 19, 21:08
Для нового фильма Анджелина Джоли стала блондинкой
Анджелина Джоли
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Актриса появится в новом супергеройском фильме Marvel "Вечные".
Суперзвезда Анджелина Джоли, которая недавно вызвала беспокойство поклонников из-за состояния своего здоровья, продолжает активно сниматься - и уже совсем скоро появится еще в супергеройской картине MARVEL. 

Фильм, который выйдет на экраны в 2020 году, будет называться “Вечные“.

Он будет посвящен бессмертной расе суперлюдей, которые отправятся на землю, чтобы защитить человечество от злобных Девиантов.

Джоли сыграет одну из “вечных“ - Тену. В картине она появится с белыми волосами. Кадры со съемок опубликовали в соцсетях.
bigmir.net
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