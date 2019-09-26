Борьба после войны: В Киеве снимают фильм о ветеранах АТО

У столиці знімають кіно про ветеранів АТО, які повернулися з фронту, але не завершили боротьбу. І ця війна з не менш підступним ворогом посттравматичним синдромом - триває досі. Катерина Сривкова побувала на знімальному майданчику.

Від світанку до пізньої ночі. Так народжуються перші кадри української кінострічки "Замок". Назва картини символічна.

"Історія розвертається навколо проблеми поламаного замка у хвіртці. Боєць повертається з фронту, а в його таунхаусі, спільному будинку на 4 хазяїни, така проблема. Казус. Ну і через те, що він на візку, через те, що має ПТСР, він зациклюється на цій історії і починає її виправляти", - говорить Анна Акулевич, режисерка фільму "Замок".

ПТСР - це посттравматичний стресовий розлад, від якого страждають усі, хто пройшов війну. За словами творців фільму, стрічка покликана зазирнути в самісіньке серце цієї проблеми й пережити її разом з глядачем.

"Як це відбувається, як жива людина трансформується і через який біль вона проходить, ми насправді можемо бачити в цьому фільмі. І про це важливо говорити, щоб люди розуміли, що вони мають право на слабкість, і що їхні почуття є природніми", - говорить Яніна Алієва, проектний менеджер напрямку аудіовізуального сектору Українського культурного фонду.

Перший етап зніманння профінансувала держава. Кінострічка розповідає про двох кращих друзів та бойових побратимів, які повернулися з фронту і знову вчаться жити звичайним життям. У кожного героя посттравматичний синдром має різні причини та прояви.

"Мій герой врятував цілий БТР, але забув про одного бійця. І саме це він намагається забути. саме це заважає моєму герою повернутися до справжнього життя", - говорить Павло Макарченко, актор, виконавець головної ролі у фільмі "Замок".

Справжніх ветеранів АТО на головні ролі не запрошують. Утім, професійним акторам є в кого перейняти досвід.

"В мене брат воював, в мене багато знайомих, які на фронті Фільм про те, що дружба і любов дасть надію тим, хто втратив сенс життя, втратив інтерес до життя", - говорить Назар Борушок, актор, виконавець головної ролі у фільмі "Замок".

"Фільм обов'язково буде з позитивним фіналом".





Тизер, який наразі знімають, можна буде побачити майже за місяць. Після цього почнуть працювати над повним фільмом. На екрани картина має вийти приблизно за два роки.



