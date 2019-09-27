Вышел полный трейлер фильма по мотивам "Во все тяжкие".Видео

Компания Netflix опубликовала на YouTube полный трейлер фильма "Эль Камино", который снят по мотивам сериала "Во все тяжкие", считающегося одной из лучших многосерийных лент в истории телевидения.





Премьера фильма запланирована на 11 октября.





События будут развиваться вокруг одного из главных героев сериала - Джесси Пинкмана.





Пинкман был пленен в последней серии "Во все тяжкие", но ему удалось сбежать.





Ранее в тизере фильма, который был опубликован в конце августа, был показан допрос друга Джесси, который отказывался раскрыть местоположение Пинкмана.





Режиссером фильма стал автора сериала Винс Гиллиган.







