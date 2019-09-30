Продолжения "Человека-паука" стоит ожидать в 2021 году

Человек-паук вернется в Киновселенную Marvel после разрыва Sony Pictures и The Walt Disney Studios. Представители обеих компаний объявили о том, что Marvel Studios (дочерняя компания Disney) и ее президент Кевин Файги будут продюсировать третий фильм в серии "Человек-паук" с Томом Холландом в главной роли. Издание Deadline пишет, что фильм выйдет 16 июля 2021 года. Более того, Человек-паук также появится в предстоящем фильме Marvel Studios.





"Я очень рад, что путешествие Человека-паука в Кинематографической вселенной Марвел продолжится, и все мы в Marvel Studios рады, что продолжим работать над этим, - сказал Файги. - Человек-паук - это мощный символ и герой, чья история охватывает все эпохи и аудитории по всему миру. Он также оказался единственным героем, обладающим сверхсилой пересекать кинематографические вселенные. Поэтому, поскольку Sony продолжает разрабатывать свою собственную вселенную Паука, вы никогда не знаете, какие сюрпризы может преподнести будущее".





"Это потрясающе. История Питера Паркера резко изменилась в фильме "Вдали от дома", и я безмерно счастлива, что мы все продолжим работать вместе и увидим, куда приведет его путешествие, - сказала Эми Паскаль, продюсер фильмов с Холландом. - Это было успешное партнерство для студий, франшизы и фанатов, и я очень рада, что оно продолжится".





В сети заговорили о том, что Disney, недовольные распределением финансирования и доходов, обеспечат третий фильм о Человеке-пауке на 25% и получат соответствующую долю доходов. Ранее корпорация получала всего 5% от от валового кассового дохода и прибыль от мерчандайзинга.





Напомним, что "Человек-паук: Вдали от дома" собрал в прокате более 1 миллиарда долларов и стал самым кассовым релизом Sony Pictures за все время.



