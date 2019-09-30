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30 сентября 19, 16:46
Научно-фантастический фильм "Гемини" подвергся критике
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Кинокритики не оценили новый боевик с Уиллом Смитом.
Несмотря на восторженные отзывы первых зрителей фантастической киноленты "Гемини", в кругах критиков фильм оказался в списке слабых.

Картины, в которой использовалась технология высокочастотной смены кадров, при которой к фильму добавляется некая "плавность" движений, была оценена положительно с точки зрения технологичности, а вот разработка сюжета и сценария подверглась жесткой критике.

""Гемини" представляет собой фильм, который попросту не попал в свое время, и теперь выглядит лишь как тень того, чем он мог бы стать. И хотя техническое мастерство Энга Ли совершенно точно достойно внимания, сюжет картины оказался бессодержательным и устаревшим", - написал в своем отзыве редактор из CinemaBlend Майк Рейес.

Кинокритики подчеркнули, что фильм "Гемини" может стать одним из самых провальных в этом году.

Напомним, что предыдущий фильм с Уиллом Смитом о приключениях Аладдина хоть и получил смешанные отзывы, но получил более 1 млрд. долларов при бюджете 183 млн. долларов. Будем надеется, что несмотря на критику "Гемини", кинокартина обязательно найдет своего зрителя!

Источник: https://telegraf.com.ua
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