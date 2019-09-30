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30 сентября 19, 16:50
Джейк Джилленхол может сыграть в сольном проекте
Джейк Джилленхол
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Знаменательный день для фанатов Джейка Джилленхола: у актера может появиться сольный фильм в киновселенной Marvel.
Сегодня сердца поклонников обаятельного актера, сыгравшего злодея Мистерио в блокбастере "Человек:паук: Вдали от дома", забились чаще: инсайдеры распространили слух о намерении Sony подарить повелителю галлюцинаций сольный фильм. Спин-офф "Человека-паука" предполагается сделать именно отдельным проектом, поэтому Том Холланд в нем не появится. Очевидно, после выходки Мистерио, которой завершился последний фильм третьей фазы киновселенной Marvel, у Паучка и так хватает забот.

Конечно, сейчас фанаты вовсю гадают, как студия умудрится вернуть Мистерио на экраны, ведь его гибель в финале "Вдали от дома" выглядела крайне правдоподобно. Но уже есть предположение, что Квентин Бек успел изменить настройки очков Старка так, чтобы они убедили в его смерти Питера, и на самом деле остался жив.

Напомним, в комиксах Бек был создателем спецэффектов, а в картине Джона Уоттса предстал перед зрителями ученым, который ранее работал с Тони Старком. Он мастерски управляет голографиями и дронами и создает иллюзию нового супергероя, получившего благодаря мгновенно появившимся фанатам имя Мистерио. Затем он втирается в доверие к Человеку-пауку, чтобы обманом выманить у него средоточие технологий Тони Старка – знаменитые очки.

Момент фильма, когда Мистерио после встречи с Питером и теплого задушевного разговора наконец завладевает очками, после чего мгновенно преображается в злодея с безумным взглядом, поразил поклонников Джилленхола в самое сердце, настолько он был хорош.

Спин-офф про Мистерио идеально впишется в общую линию работы студии Sony с Человеком-пауком, ведь там на первый план выведены антагонисты супергероя. Летом 2020 года на экраны выйдет лента "Морбиус" с Джаредом Лето, да и съемки "Венома 2" начнутся уже в ближайшее время.

Правда, пока вероятный сольник Мистерио – всего лишь слух, но фанаты киновселенной Marvel с нетерпением ждут его подтверждения.

Источник: https://telegraf.com.ua/
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