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30 сентября 19, 16:57
Актера Эштона Катчера уволили из "Элизабеттауна"
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На вопрос по поводу съемок в "Элизабеттауне" актер ответил, что его уволили.
Актер раскрыл причину, по которой его уволили из "Элизабеттауна". В дальнейшем все сложилось так, что его заменил Орландо Блум. Эштон рассказал эту историю во время интервью на YouTube-шоу Hot Ones.

Поделился своими мыслями Катчер в довольно необычных условиях, ведь основная цель шоу состоит в том, чтобы отвечать на острые вопросы, заедая все очень острыми крыльями. Но даже такие обстоятельства не помешали актеру честно поделиться произошедшим.

Он утверждает, что режиссер Кэмерон Кроу изначально хотел пригласить Орландо Блума. Однако Блум был занят съемками в кинокартине Ридли Скотта, поэтому ответить на просьбу режиссера в тот момент он не мог. Поэтому Эштон решил сходить на прослушивание, после которого Кэмерон Кроу и Катчер начали совместную работу. 

Я думаю, он хотел видеть, что я постоянно репетирую роль. Вероятно, я не был достаточно дисциплинированным актером и не достиг того уровня, чтобы заниматься этим,- считает актер.

Эштон Катчер признается, что в какой-то момент они с режиссером оба поняли, что их совместная работа попросту не складывается. Актер считает, что, скорее, это почувствовал Кроу. Однако примерно в то же время Эштон узнал и другую новость. Обстоятельства совпали так, что Орландо Блум вновь вышел на связь, и произошло это как раз примерно в то же время, когда режиссер решил прекратить работать с Катчером.


Источник: https://telegraf.com.ua
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